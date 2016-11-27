Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
27 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Командующий ливийской армией прибыл с визитом в Москву

Халифа Хафтар известен как противник исламистов

В воскресенье в Москву с официальным визитом прибыл командующий армией Ливии Халифа Хафтар.

Пресс-служба командования национальной армии Ливии сообщила о начале визита Хафтара на своей странице в Facebook, не приведя подробностей.

Халифа Хафтар руководит вооруженными силами, лояльными парламенту Ливии на востоке страны. Летом Хафтар встречался в Москве с министром обороны России Шойгу и секретарем Совбеза Патрушевым.

Войска под командованием Халифы Хафтара ведут борьбу с террористическими группировками в Бегнази.

Читайте также:

Британский парламент раскритиковал Кэмерона за провал в Ливии

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Командующий ливийской армией прибыл с визитом в Москву

Халифа Хафтар известен как противник исламистов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке