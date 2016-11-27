Командующий ливийской армией прибыл с визитом в Москву

В воскресенье в Москву с официальным визитом прибыл командующий армией Ливии Халифа Хафтар.



Пресс-служба командования национальной армии Ливии сообщила о начале визита Хафтара на своей странице в Facebook, не приведя подробностей.

Халифа Хафтар руководит вооруженными силами, лояльными парламенту Ливии на востоке страны. Летом Хафтар встречался в Москве с министром обороны России Шойгу и секретарем Совбеза Патрушевым.

Войска под командованием Халифы Хафтара ведут борьбу с террористическими группировками в Бегнази.