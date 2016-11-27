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Воскресенье,
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Кадыров обсудил с руководством Саудовской Аравии проблему терроризма

Глава Чечни также пригласил главу минобороны королевства посетить республику

Глава Чечни Рамзан Кадыров обсудил с руководством Саудовской Аравии вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Об этом глава региона написал в своем аккаунте в Instagram.

Как пояснил Рамзан Кадыров, в ходе своего визита он встретился с главой минобороны страны Мухаммедом Бен Салманом аль Саудом. В беседе также принимал участие министр торговли и инвестиций королевства Маджед аль-Кассаби.

«Мы с большим удовлетворением отметили, что отношения между Россией и Саудовской Аравией имеют все предпосылки для успешного развития по многим направлениям. Особое внимание уделили вопросам противодействия идеологии экстремизма, терроризма и борьбе с терроризмом», — написал глава Чечни, отметив, что все стороны сошлись во мнении, что ни терроризм, ни экстремизм не имеют ничего общего с исламом.

«Враги ислама искусственно создают различные очаги напряженности, чтобы спровоцировать конфликты, развязать противостояние между мусульманами», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Вместе с тем чиновник пригласил Мухаммеда Бен Салмана аль Сауда посетить Чечню. В свою очередь, глава минобороны Саудовской Аравии ответил, что он обязательно совершит визит.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Кадыров обсудил с руководством Саудовской Аравии проблему терроризма

Глава Чечни также пригласил главу минобороны королевства посетить республику

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