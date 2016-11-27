Трамп может прекратить процесс нормализации отношений с Кубой

Избранный президент США Дональд Трамп откажется от курса на нормализацию американо-кубинских отношений после вступления в должность, если Куба не пойдет на определенные уступки Соединенным Штатам. Об этом заявил нынешний председатель национального комитета Республиканской партии США Райнс Прибэс, который после прихода к власти Трампа и его администрации займет пост главы аппарата сотрудников Белого дома.

«У нас не будет односторонней сделки, предложенной Кубой Соединенным Штатам, если последняя не внесет некоторые изменения в свою систему госуправления. Репрессии, открытые рынки, свобода вероисповедания, политические заключенные — эти вещи должны измениться, чтобы были открытые и свободные отношения. Так считает избранный президент Трамп, и в этом направлении он собирается двигаться», — приводит телекомпания Fox слова Прибэса.

Ближайший советник Дональда Трампа отметил, что ведение переговоров с Гаваной — это нормально, однако, по его словам, «что будет требоваться при президенте Трампе, так это действия».

Отвечая на вопрос журналиста о том, означает ли сказанное им, что новый президент США будет готов свернуть ту политику, которую на протяжении последних двух лет проводил в отношении Кубы Барак Обама, Прибэс ответил утвердительно. При этом он добавил, что Трамп «уже говорил, что так оно и будет».

«В чем будет заключаться сделка (с Гаваной. — Ред.), еще предстоит определить, но от Кубы потребуется определенное движение, чтобы она могла иметь отношения с Соединенными Штатами», — подчеркнул Прибэс.

Отметим, что глава национального комитета Республиканской партии США отказался пояснить, означают ли его заявления, что избранный президент Соединенных Штатов аннулирует те решения Барака Обамы, которые касались Кубы, принятые в рамках имеющихся у главы исполнительной ветви власти в Вашингтоне полномочий без обращения к конгрессу США.

Райнс Прибэс напомнил, что Дональд Трамп будет ждать от кубинского руководства «движения в правильном направлении, чтобы заключить какую бы то ни было сделку с Кубой». Он подчеркнул, что полного сотрудничества с Соединенными Штатами при условии отсутствия шагов другой стороны быть не может. По словам Прибэса, «должно быть что-то, а что именно — предстоит определить».

Подводя итог, ближайший советник избранного президента США сказал, что Трамп «будет настаивать на каком-то движении или каком-то графике движения, чтобы затем наметить какие-то отношения с Кубой».