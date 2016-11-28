Уже тысяча населенных пунктов в Сирии присоединились к перемирию

Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, достигло тысячи. За минувшие сутки представители четырех населенных пунктов в провинциях Латакия (два), Хама (одно) и Эс-Сувейда (одно) подписали соглашение о прекращении огня.

«В течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями четырех населенных пунктов в провинциях Латакия (два), Хама (одно) и Эс-Сувейда (одно). Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1000»,— говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии, опубликованном на сайте Министерства обороны России.

В российском военном ведомстве отметили, что в настоящий момент идут переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо иЭль-Кунейтра.

Как сообщается в информационном бюллетене, количество вооруженных формирований, которые заявили о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня, не изменилось – 86.

Ранее «Известия» писали, что Специалисты Министерства обороны РФ передали представителям национального органа Сирии по осуществлению конвенции Организации по запрещению химического оружия свидетельства применения химоружия в районе населенного пункта Маррет-Умм-Хауш.

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