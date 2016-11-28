Российские ученые победили рак, устойчивый к химиотерапии

Новое противоопухолевое соединение, способное бороться с раком, даже устойчивым к химиотерапии, смогла синтезировать группа российских ученых, возглавляемая профессором МФТИ Александром Киселевым.

По данным газеты «Известия», ученые из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН и компании Immune Pharmaceuticals под руководством профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Александра Киселева синтезировала новые соединения, которое относится к классу аминотиазолов. Ученые также проверили противораковую активность полученных соединений на эмбрионах морских ежей и раковых клетках человека.

«Известия», ссылаясь на заявления ученых, отмечают, что самая эффективная молекула способна воздействовать даже в случае устойчивого к химическим препаратам вида рака — карциномы яичника человека.

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Российские ученые победили устойчивую к химииопухоль