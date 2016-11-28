МОК поможет российским паралимпийцам восстановить членство в МПК

Международный олимпийский комитет вмешается в диалог Международного паралимпийского комитета и Паралимпийского комитета России
Международный паралимпийский комитет (МПК) 21 ноября текущего года направил в Паралимпийский комитет России (ПКР) критерии восстановления членства в своих рядах. По мнению ПКР, требования Международного паралимпийского комитета являются довольно размытыми и нуждаются в детальном обсуждении и уточнении.
Как пишет газета «Известия», список критериев, составленный МПК, сочли слишком жестким и в Международном олимпийском комитете (МОК), который возглавляет Томас Бах. Руководство организации собирается вмешаться в диалог между МПК и ПКР для скорейшего решения главной проблемы — восстановления членства Паралимпийского комитета России в международной системе и, впоследствии, допуска российских спортсменов к Паралимпиаде 2018 года, которая пройдет в Южной Корее в городе Пхенчхан.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.