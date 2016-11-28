Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

МОК поможет российским паралимпийцам восстановить членство в МПК

Международный олимпийский комитет вмешается в диалог Международного паралимпийского комитета и Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (МПК) 21 ноября текущего года направил в Паралимпийский комитет России (ПКР) критерии восстановления членства в своих рядах. По мнению ПКР, требования Международного паралимпийского комитета являются довольно размытыми и нуждаются в детальном обсуждении и уточнении. 

Как пишет газета «Известия», список критериев, составленный МПК, сочли слишком жестким и в Международном олимпийском комитете (МОК), который возглавляет Томас Бах. Руководство организации собирается вмешаться в диалог между МПК и ПКР для скорейшего решения главной проблемы — восстановления членства Паралимпийского комитета России в международной системе и, впоследствии, допуска российских спортсменов к Паралимпиаде 2018 года, которая пройдет в Южной Корее в городе Пхенчхан.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

МОК заступится за российских паралимпийцев 

Написать комментарий
Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

МОК поможет российским паралимпийцам восстановить членство в МПК

Международный олимпийский комитет вмешается в диалог Международного паралимпийского комитета и Паралимпийского комитета России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Комментарии

Фотолента

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке