МОК поможет российским паралимпийцам восстановить членство в МПК

Международный паралимпийский комитет (МПК) 21 ноября текущего года направил в Паралимпийский комитет России (ПКР) критерии восстановления членства в своих рядах. По мнению ПКР, требования Международного паралимпийского комитета являются довольно размытыми и нуждаются в детальном обсуждении и уточнении.

Как пишет газета «Известия», список критериев, составленный МПК, сочли слишком жестким и в Международном олимпийском комитете (МОК), который возглавляет Томас Бах. Руководство организации собирается вмешаться в диалог между МПК и ПКР для скорейшего решения главной проблемы — восстановления членства Паралимпийского комитета России в международной системе и, впоследствии, допуска российских спортсменов к Паралимпиаде 2018 года, которая пройдет в Южной Корее в городе Пхенчхан.



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МОК заступится за российских паралимпийцев