Трамп назвал голоса, отданные за Клинтон, незаконными

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 ноября 2016 г.

По мнению избранного президента США Дональда Трампа, на выборах в Соединенных Штатах миллионы голосов были отданы с нарушениями закона. Об этом республиканец написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«В дополнение к тому, что я выиграл с подавляющим преимуществом при голосовании выборщиков, я одержал победу и по голосам избирателей, если не учитывать те из них, которые были отданы незаконно», - сообщил Дональд Трамп.

Миллиардер при этом не стал уточнять, кому именно были отданы эти голоса.

Дональд Трамп полагает, что фальсификации на выборах президента США произошли в трех штатах - Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии.

«Так почему СМИ не сообщают об этом? Значительное предубеждение - это большая проблема!» - подчеркнул избранный президент США в Twitter.

Отметим, что во всех этих трех штатах победила главная соперница Дональда Трампа в президентской гонке - демократ Хиллари Клинтон.

Напомним, президентские выборы в США прошли 8 ноября этого года, победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.