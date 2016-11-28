Трамп назвал голоса, отданные за Клинтон, незаконными

Избранный президент США считает, что фальсификации на выборах произошли в трех американских штатах - Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии
In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 ноября 2016 г.
По мнению избранного президента США Дональда Трампа, на выборах в Соединенных Штатах миллионы голосов были отданы с нарушениями закона. Об этом республиканец написал на своей странице в социальной сети Twitter.
«В дополнение к тому, что я выиграл с подавляющим преимуществом при голосовании выборщиков, я одержал победу и по голосам избирателей, если не учитывать те из них, которые были отданы незаконно», - сообщил Дональд Трамп.
Миллиардер при этом не стал уточнять, кому именно были отданы эти голоса.
Дональд Трамп полагает, что фальсификации на выборах президента США произошли в трех штатах - Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии.
«Так почему СМИ не сообщают об этом? Значительное предубеждение - это большая проблема!» - подчеркнул избранный президент США в Twitter.
Отметим, что во всех этих трех штатах победила главная соперница Дональда Трампа в президентской гонке - демократ Хиллари Клинтон.
Напомним, президентские выборы в США прошли 8 ноября этого года, победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.