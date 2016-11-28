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Трамп назвал голоса, отданные за Клинтон, незаконными

Избранный президент США считает, что фальсификации на выборах произошли в трех американских штатах - Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии

По мнению избранного президента США Дональда Трампа, на выборах в Соединенных Штатах миллионы голосов были отданы с нарушениями закона. Об этом республиканец написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«В дополнение к тому, что я выиграл с подавляющим преимуществом при голосовании выборщиков, я одержал победу и по голосам избирателей, если не учитывать те из них, которые были отданы незаконно», - сообщил Дональд Трамп. 

Миллиардер при этом не стал уточнять, кому именно были отданы эти голоса. 

Дональд Трамп полагает, что фальсификации на выборах президента США произошли в трех штатах - Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии.  

«Так почему СМИ не сообщают об этом? Значительное предубеждение - это большая проблема!» - подчеркнул избранный президент США в Twitter.

Отметим, что во всех этих трех штатах победила главная соперница Дональда Трампа в президентской гонке - демократ Хиллари Клинтон. 

Напомним, президентские выборы в США прошли 8 ноября этого года, победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Новая администрация США во главе с Трампом приступит к работе после инаугурации нового президента 20 января 2017 года.   

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Трамп назвал голоса, отданные за Клинтон, незаконными

Избранный президент США считает, что фальсификации на выборах произошли в трех американских штатах - Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии

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