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На крупнейшем кузбасском ритейлере введена процедура банкротства

Решение в отношении «Системы «Чибис» принял Арбитражный суд Кемеровской области

Процедура банкротства введена в компании «Система «Чибис». Это крупнейший ритейлер Кузбасса. Решение об этом принял Арбитраж Кемеровской области. Наблюдение за компанией началось 24 ноября, оно продлится до 14 марта следующего года.

Как сообщает sibnovosti.ru, заявление в суд подало ООО «Старт плюс». В нем говорилось о том, что ритейлер должен заявителю 1,3 млн рублей.

Как отмечает агентство, на заседание суда пришли и другие компании, которым «Чибис» задолжал. Общая сумма долга – более 6 млрд рублей.

Сеть магазинов «Чибис» появилась в Кузбассе в 1992 году. На 1 августа 2015 года в нее входят 160 магазинов в Кемеровской и Томской областях, а также в Хакасии и Красноярском крае.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

На крупнейшем кузбасском ритейлере введена процедура банкротства

Решение в отношении «Системы «Чибис» принял Арбитражный суд Кемеровской области

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