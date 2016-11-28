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Голосование по импичменту президента Южной Кореи состоится 2 декабря

Об этом заявили представители южнокорейской оппозиции - Демократической партии «Тобуро» и Народной партии

Южнокорейские оппозиционеры намерены вынести на голосование в парламенте страны вопрос об импичменте президента Пак Кын Хе 2 декабря этого года. Соответствующее заявление сделали представители двух крупнейших оппозиционных сил Южной Кореи - Демократической партии «Тобуро» и Народной партии. 

«К среде мы подготовим чистовой вариант закона об импичменте и внесем его в парламент. Предполагаем, что голосование по нему может состояться уже в пятницу», - приводит ТАСС заявление представителей южнокорейской оппозиции.

Главным аргументом того, что Пак Кын Хе не должна занимать пост президента Южной Кореи оппозиция собирается назвать «совершенные Пак Кын Хе нарушения конституции», и «взяточничество, злоупотребление властью и разглашение государственной тайны».  

Ранее «Известия» писали, что прокуратура Южной Кореи намерена допросить президента страны Пак Кын Хе о ее роли в коррупционном скандале, который связан с ее доверенным лицом и давней подругой Цой Сун Силь, заключенной под стражу 3 ноября этого года по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении властью.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Голосование по импичменту президента Южной Кореи состоится 2 декабря

Об этом заявили представители южнокорейской оппозиции - Демократической партии «Тобуро» и Народной партии

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