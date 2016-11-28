Голосование по импичменту президента Южной Кореи состоится 2 декабря

Об этом заявили представители южнокорейской оппозиции - Демократической партии «Тобуро» и Народной партии
Южнокорейские оппозиционеры намерены вынести на голосование в парламенте страны вопрос об импичменте президента Пак Кын Хе 2 декабря этого года. Соответствующее заявление сделали представители двух крупнейших оппозиционных сил Южной Кореи - Демократической партии «Тобуро» и Народной партии.
«К среде мы подготовим чистовой вариант закона об импичменте и внесем его в парламент. Предполагаем, что голосование по нему может состояться уже в пятницу», - приводит ТАСС заявление представителей южнокорейской оппозиции.
Главным аргументом того, что Пак Кын Хе не должна занимать пост президента Южной Кореи оппозиция собирается назвать «совершенные Пак Кын Хе нарушения конституции», и «взяточничество, злоупотребление властью и разглашение государственной тайны».
Ранее «Известия» писали, что прокуратура Южной Кореи намерена допросить президента страны Пак Кын Хе о ее роли в коррупционном скандале, который связан с ее доверенным лицом и давней подругой Цой Сун Силь, заключенной под стражу 3 ноября этого года по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении властью.
Читайте также:
Двое политиков в Южной Корее со скандалом покинули правящую партию
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.