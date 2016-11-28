Трамп заявил о нарушениях на президентских выборах в трех штатах США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о нарушениях в трех штатах во время выборов главы государства, которые прошли 8 ноября.

По его мнению, «серьезное мошенничество» было допущено в Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии, где большинство голосов выборщиков досталось его оппоненту от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Serious voter fraud in Virginia, New Hampshire and California - so why isn't the media reporting on this? Serious bias - big problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 ноября 2016 г.

«Почему же пресса не пишет об этом? Такое искажение — большая проблема», — посетовал Трамп в своем Twitter.



Ранее, бывший кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн заявила о намерении подать петицию о пересчете голосов на выборах в трех ключевых штатах, где Клинтон уступила своему сопернику от республиканцев. Речь идет о Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

