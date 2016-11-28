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Понедельник,
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Трамп заявил о нарушениях на президентских выборах в трех штатах США

По его словам, «серьезное мошенничество» было допущено в Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии, где победу праздновала его соперница Хиллари Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о нарушениях в трех штатах во время выборов главы государства, которые прошли 8 ноября.

По его мнению, «серьезное мошенничество» было допущено в Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии, где большинство голосов выборщиков досталось его оппоненту от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Почему же пресса не пишет об этом? Такое искажение — большая проблема», — посетовал Трамп в своем Twitter.

Ранее, бывший кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн заявила о намерении подать петицию о пересчете голосов на выборах в трех ключевых штатах, где Клинтон уступила своему сопернику от республиканцев. Речь идет о Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Трамп заявил о нарушениях на президентских выборах в трех штатах США

По его словам, «серьезное мошенничество» было допущено в Вирджинии, Нью-Гэмпшире и Калифорнии, где победу праздновала его соперница Хиллари Клинтон

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