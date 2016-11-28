Обнаруженная у посольства США на Филиппинах бомба оказалась мусором

Обнаруженный около американского посольства на Филиппинах предмет, похожий на бомбу, оказался обычным мусором. Информацию об этом распространили местные СМИ, ссылаясь на заявления руководителя полиции города Манила.

По словам главы полиции Манилы Джоэла Коронела, «бомбой» оказалась коробка с мобильными телефонами и другими электронными устройствами. Коронел также сообщил, что район инцидента был осмотрен кинологами и саперами с целью поиска других подозрительных предметов.

Напомним, этим утром возле здания посольства США в филиппинской столице Манила было обнаружено предполагаемое взрывное устройство.

Уборщики обнаружили предполагаемую бомбу в мусорном контейнере около 7.15 по местному времени (2.15 мск). К ней был примотан мобильный телефон.

Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг посольства США, а взрывотехники, которые прибыли на место ЧП, осуществили контролируемый подрыв подозрительного предмета.