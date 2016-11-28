СМИ: Япония выделит дополнительно почти $2 млрд на укрепление ПРО

Правительство Японии намерено дополнительно потратить ¥200 млрд (около $1,78 млрд) на укрепление системы противоракетной обороны в 2016 финансовом году.



Как пишет газета Japan News со ссылкой на источники в правительстве, большая часть средств будет потрачена на закупку усовершенствованных ракет для мобильных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot PAC-3 и модернизацию самого комплекса.



Как уточняет издание, в настоящее время развернутые в Японии ЗРК имеют диапазон примерно от 15 до 20 км, улучшенная версия может увеличить его примерно вдвое.

Модернизировать собираются и противоракетные комплексы наведения и слежения Aegis, которой оснащаются корабли ВМС Японии.



Поводом для дополнительных трат на систему противоракетной обороны называется угроза со стороны КНДР, которая наращивает ядерный потенциал и ведет разработку баллистических ракет под предлогом защиты от США.



9 сентября президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили, что власти КНДР провели новые ядерные испытания. По данным южнокорейских военных, мощность взрыва составила 10 кт.

