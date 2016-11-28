СМИ: более половины японцев согласны на передачу части южных Курил

60% жителей Японии считают, что властям страны следует обсуждать с Россией возвращение только части Южных Курил.

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного газетой японской газетой Nikkei с 25 по 27 ноября.



Отмечается, что этот показатель вырос по сравнению с августом, когда опрашиваемым предлагалось ответить на аналогичный вопрос. В то же время всего 29% респондентов считают необходимым на переговорах с РФ добиваться передачи всех четырех островов, которые в Японии называют северными территориями: Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи.

Согласно опросу, в котором приняли участие 1018 человек, число сторонников такого подхода сократилось по сравнению с августом на 7%.



Ранее Абэ в неоднократно опровергал информацию, о том, что Япония не станет требовать от России Итуруп и Кунашир, а ограничится Хабомаи и Шикотаном в качестве условия для заключения мирного договора.



После Второй мировой войны Япония отказывалась заключить мирный договор с СССР, а потом и с Россией из-за спорного статуса четырех островов. И если Москва, согласно японским источникам, готова был передать два из них и неоднократно поднимала этот вопрос на встречах лидеров, то Токио соглашался только на все четыре.

В свою очередь, СССР, а потом Россия неоднократно заявляла, что все четыре острова перешли к ней по итогам Второй мировой войны и пересматривать их статус она не собирается.

