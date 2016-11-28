Туристы из РФ пострадали в ДТП в Таиланде

Три человека госпитализированы
В Таиланде в результате ДТП с туристическим автобусом пострадали трое россиян. Инцидент произошел на курорте Као Лак в провинции Пханг Нга.
В автобусе находились 42 туриста, которых везли на Пхукет. Позже водитель транспортного средства заявил полиции, что у автобуса отказали тормоза, поэтому ему пришлось съехать на обочину. Таким образом он надеялся избежать столкновения с другими машинами, передает «Интерфакс».
В аварии пострадали трое граждан России, все они доставлены в местную больницу. Остальные 39 пассажиров не пострадали.
Као-Лак — курорт в Андаманском море. Он расположен примерно в 100 км от Пхукета.