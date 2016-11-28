Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Туристы из РФ пострадали в ДТП в Таиланде

Три человека госпитализированы

В Таиланде в результате ДТП с туристическим автобусом пострадали трое россиян. Инцидент произошел на курорте Као Лак в провинции Пханг Нга.

В автобусе находились 42 туриста, которых везли на Пхукет. Позже водитель транспортного средства заявил полиции, что у автобуса отказали тормоза, поэтому ему пришлось съехать на обочину. Таким образом он надеялся избежать столкновения с другими машинами, передает «Интерфакс».

В аварии пострадали трое граждан России, все они доставлены в местную больницу. Остальные 39 пассажиров не пострадали.

Као-Лак — курорт в Андаманском море. Он расположен примерно в 100 км от Пхукета.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Туристы из РФ пострадали в ДТП в Таиланде

Три человека госпитализированы

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке