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«Яблоко» оспорит результаты парламентских выборов в Верховном суде

Иск будет рассмотрен 29 ноября

29 ноября Верховный суд приступит к рассмотрению иска партии «Яблоко» о признании недействительными результатов выборов в Государственную думу 18 сентября, а также об отмене постановления ЦИК, которым они были утверждены.

Слушания начнутся в 10.00 мск, сообщается на сайте суда.

В своем иске партия указывает на то, что отсутствовал равный доступ кандидатов к выборам, а также не было равных возможностей для ведения предвыборной агитации. Также указывается на отсутствие беспристрастной и открытой работы избиркомов и участие органов государственной власти в процессе агитации, передает ТАСС.

Также в партии заявляют, что фиксировали недопуск к работе и незаконное удаление с участка кандидатов, наблюдателей, членов правкомиссии с правом совещательного голоса. Указывается и на «повсеместное нарушение УИКами порядка сортировки бюллетеней и подсчета голосов, выдачи копий протоколов об итогах голосования и сводных таблиц».

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

«Яблоко» оспорит результаты парламентских выборов в Верховном суде

Иск будет рассмотрен 29 ноября

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