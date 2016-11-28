В здании правительства Омской области поборются с мышами и тараканами

На сайте госзакупок размещен лот на «Оказание услуг по проведению дератизационных, дезинсекционных работ и акарицидной обработке».



Уничтожить грызунов необходимо в помещениях и прилегающей территории областного правительства, Совета муниципальных образований, приемной президента и в здании госдачи.

Как сообщает ИА «Омск-информ», эти же здания будут обработаны средством от насекомых-паразитов, среди которых мухи, комары, тараканы и клопы. А территорию возле госдачи обработают и от клещей.

На все услуги из областного бюджета готовы потратить 350 тыс. рублей.