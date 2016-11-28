Дутерте об Обаме: «Он потерял разум»

Президент Филиппин Родриго Дутерте прокомментировал свои резкие высказывания в адрес действующего президента США Барака Обамы, заявив, что не любит, когда им командуют.

В интервью телеканалу RT Дутерте заявил, что ему не за что быть благодарным главе США. Он обвинил американцев в оккупации Филиппин и в том, что они пользовались «дарами этой земли» на протяжении полувека.

«Я сожалею, что предыдущие президенты просто поклонялись американцам и исполняли всё, что они скажут. Но я не такой, потому что я историю хорошо помню и до сих чувствую эту боль», — заявил Дутерте.

Он также отметил, что Штаты, критикуя Филиппины, всегда делают замечания в форме условий, угрожая прекратить поддержку государства. «Вы понимаете, Америка не является участником Международного уголовного суда! И вот этот человек грозит мне судебным преследованием! Он, наверное, разум потерял», — сказал Дутерте.

Читайте также:

Дутерте рассказал о встрече с Путиным и Медведевым в Перу

