Дональду Трампу предлагают помочь воронежским бездомным

В воронежской благотворительной организации «Рассвет» решили обратиться в предвыборный штаб Дональда Трампа. Они просят миллиардера стать меценатом городского приюта для бездомных. Письмо так же отправлено в посольство США в России.



«Мы готовы выразить вам искреннюю благодарность, в случае если вы сочтете возможным быть причастным к деятельности нашей организации и быть ее меценатом. Да поможет вам Господь в добрых начинаниях», — цитирует письмо сотрудников организации РИА «Воронеж».



«Политикам никогда еще письма не писали. Может, первый блин и не будет комом и Дональд Трамп нас услышит», — сказал агентству глава организации Виктор Кочнев.



Отметим, организация «Рассвет» по личной инициативе открыла в Воронеже два приюта для бездомных. Сейчас там проживают 45 человек. Проект существует за счет частных пожертвований, а в этом году его поддержали местные власти.

