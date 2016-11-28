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Дональду Трампу предлагают помочь воронежским бездомным

Письмо в штаб избранного президента США направила местная благотворительная организация

В воронежской благотворительной организации «Рассвет» решили обратиться в предвыборный штаб Дональда Трампа. Они просят миллиардера стать меценатом городского приюта для бездомных. Письмо так же отправлено в посольство США в России.

«Мы готовы выразить вам искреннюю благодарность, в случае если вы сочтете возможным быть причастным к деятельности нашей организации и быть ее меценатом. Да поможет вам Господь в добрых начинаниях», — цитирует письмо сотрудников организации РИА «Воронеж».

«Политикам никогда еще письма не писали. Может, первый блин и не будет комом и Дональд Трамп нас услышит», — сказал агентству глава организации Виктор Кочнев.

Отметим, организация «Рассвет» по личной инициативе открыла в Воронеже два приюта для бездомных. Сейчас там проживают 45 человек. Проект существует за счет частных пожертвований, а в этом году его поддержали местные власти.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Дональду Трампу предлагают помочь воронежским бездомным

Письмо в штаб избранного президента США направила местная благотворительная организация

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