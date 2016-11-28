Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Кремль: Путин и Трамп не назначили дату встречи

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Встреча российского президента Владимира Путина и избранного президента Америки Дональда Трампа возможна в перспективе, однако конкретные сроки пока не обсуждались.

«Конечно, возможна встреча лидеров, они, кстати, говорили в ходе телефонного разговора, но когда она будет, пока неизвестно, и лидеры не называли конкретные сроки в ходе этой беседы», — сказал Ушаков журналистам.

Ранее Ушаков заявил, что в настоящее время решатся вопрос о том, кто из российского руководства поедет на похороны Фиделя Кастро.

Читайте также: 

Кремль: пока неизвестно, поедет ли Путин на похороны Кастро

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Кремль: Путин и Трамп не назначили дату встречи

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке