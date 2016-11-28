Кремль: Путин и Трамп не назначили дату встречи

Встреча российского президента Владимира Путина и избранного президента Америки Дональда Трампа возможна в перспективе, однако конкретные сроки пока не обсуждались.

«Конечно, возможна встреча лидеров, они, кстати, говорили в ходе телефонного разговора, но когда она будет, пока неизвестно, и лидеры не называли конкретные сроки в ходе этой беседы», — сказал Ушаков журналистам.

Ранее Ушаков заявил, что в настоящее время решатся вопрос о том, кто из российского руководства поедет на похороны Фиделя Кастро.

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