Кремль: Путин и Трамп не назначили дату встречи

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков
Встреча российского президента Владимира Путина и избранного президента Америки Дональда Трампа возможна в перспективе, однако конкретные сроки пока не обсуждались.
«Конечно, возможна встреча лидеров, они, кстати, говорили в ходе телефонного разговора, но когда она будет, пока неизвестно, и лидеры не называли конкретные сроки в ходе этой беседы», — сказал Ушаков журналистам.
Ранее Ушаков заявил, что в настоящее время решатся вопрос о том, кто из российского руководства поедет на похороны Фиделя Кастро.
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