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«Аэрофлот» отменил 14 рейсов из-за сильного снега

В аэропорту Шереметьево ожидаются неблагоприятные погодные условия

Прогноз неблагоприятных метеоусловий явился причиной отмены 14 рейсов в аэропорту Шереметьево 28 и 29 ноября. Об этом предупредила авиакомпания «Аэрофлот». Кроме того, сообщается о задержке двух рейсов.

Авиаперевозчик пояснил, что отмены рейсов на 28 ноября из-за прогнозируемого синоптиками сильного снега состоялись по направлениям: в Нижний Новгород и обратно, в Копенгаген, Стокгольм, Берлин и Болонью. Также будут задержаны рейсы в Нижнекамск и Ставрополь. Как сообщает «ТВ-Центр», 29 ноября «Аэрофлот» заявил об отмене рейсов в Минеральные Воды и обратно, в Варшаву и обратно, а также рейсы из Копенгагена, Стокгольма, Берлина и Болоньи.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

«Аэрофлот» отменил 14 рейсов из-за сильного снега

В аэропорту Шереметьево ожидаются неблагоприятные погодные условия

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