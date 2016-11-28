«Аэрофлот» отменил 14 рейсов из-за сильного снега

Прогноз неблагоприятных метеоусловий явился причиной отмены 14 рейсов в аэропорту Шереметьево 28 и 29 ноября. Об этом предупредила авиакомпания «Аэрофлот». Кроме того, сообщается о задержке двух рейсов.

Авиаперевозчик пояснил, что отмены рейсов на 28 ноября из-за прогнозируемого синоптиками сильного снега состоялись по направлениям: в Нижний Новгород и обратно, в Копенгаген, Стокгольм, Берлин и Болонью. Также будут задержаны рейсы в Нижнекамск и Ставрополь. Как сообщает «ТВ-Центр», 29 ноября «Аэрофлот» заявил об отмене рейсов в Минеральные Воды и обратно, в Варшаву и обратно, а также рейсы из Копенгагена, Стокгольма, Берлина и Болоньи.