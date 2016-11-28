Новый сахарный завод построят в Тамбовской области к 2020 году

Новые производственные мощности стоимостью 20 млрд рублей введут к 2020 году на сахарном заводе в Кирсановском районе в Тамбовской области, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», проект инвестиционной площадки был презентован в прошлом году.

«В настоящее время здесь проделана масштабная работа. В микрорайоне сахарного завода Кирсанова завершился первый этап строительства дороги с бетонным покрытием протяженностью почти 2 км», — отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день на территории сахарного завода открылась современная лаборатория, благодаря чему приемка и оценка качества корнеплодов происходит полностью в автоматизированном режиме. Кроме того, ежедневно здесь могут принимать до 9 тыс. т свеклы в сутки, при том, что завод перерабатывает порядка 4 тыс. т. На новом производстве планируется ежесуточно перерабатывать 20 тыс. т свеклы.

Также на Кирсановском сахарном заводе заключены контракты на поставку оборудования для моечного комплекса. На очереди закладка фундамента для производственных помещений, добавили в пресс-службе.