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В Татарстане создадут гражданское судно на СПГ

Проектом займется Зеленодольский завод имени Горького

Корабль на газомоторном топливе готовятся создать на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. В следующем году должно появиться техническое задание на строительство судна на СПГ.

Как рассказал ИА «Татар-информ» глава предприятия Ренат Мистахов, это будет судно каютного варианта с большой дальностью плавания.

«Думаю, это будет востребовано, особенно с учетом требований экологии. Тема поддерживается. Большое количество автотранспорта переведено на газомоторное топливо, поэтому надеемся, что река, море тоже будут востребованы», — сказал Мистахов.

Как ожидается, первый контракт на строительство судна будет заключен уже в 2018 году. Соглашение уже достигнуто с ООО «Газпром газомоторное топливо».

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Татарстане создадут гражданское судно на СПГ

Проектом займется Зеленодольский завод имени Горького

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