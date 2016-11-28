В Татарстане создадут гражданское судно на СПГ

Корабль на газомоторном топливе готовятся создать на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. В следующем году должно появиться техническое задание на строительство судна на СПГ.



Как рассказал ИА «Татар-информ» глава предприятия Ренат Мистахов, это будет судно каютного варианта с большой дальностью плавания.



«Думаю, это будет востребовано, особенно с учетом требований экологии. Тема поддерживается. Большое количество автотранспорта переведено на газомоторное топливо, поэтому надеемся, что река, море тоже будут востребованы», — сказал Мистахов.



Как ожидается, первый контракт на строительство судна будет заключен уже в 2018 году. Соглашение уже достигнуто с ООО «Газпром газомоторное топливо».

