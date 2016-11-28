Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

В РФ приступил к разработке нового поколения ЗРК средней дальности

Эксперты считают, что перспективная разработка должна будет заменить системы семейства «Бук»

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» приступил к разработке системы ПВО средней дальности нового поколения. 

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу концерна.

По мнению специалистов, перспективная разработка должна будет заменить системы семейства «Бук», введенные в эксплуатация в разных версиях с 1980-х годов.

«Алмаз-Антей» производит комплексы «Бук-М2Э», которые способны поражать аэродинамические цели на дальности от 3 км до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км. В этом году на вооружение российской армии поступил новейший комплекс ЗРК «Бук-М3». Отличием новой модификации является резко возросшая дальность действия комплекса — до 70 км и высота поражения цели — до 35 км.

«Бук-М3» оснащен новой зенитной ракетой 9М317М, способной действовать по схеме «выстрелил-забыл». При этом ракеты теперь находятся в транспортно-пусковых контейнерах и стартуют вертикально (как С-300), а не доворачиваются на цель, как прежние модели «Буков». Благодаря новой радиолокационной станции комплекс может одновременно отслеживать и наводить ракеты на 36 целей.

По оценкам экспертов, «Бук-М3» по своим боевым возможностям сравним с ранними версиями гораздо более сложного комплекса — С-300. Новый «Бук» может защитить сухопутные войска как от налетов тактической авиации противника, так и от ударов ракетами малой и средней дальности.

Читайте также:

Россия разворачивает глобальную систему морского слежения

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В РФ приступил к разработке нового поколения ЗРК средней дальности

Эксперты считают, что перспективная разработка должна будет заменить системы семейства «Бук»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Химическое оружие: история, воздействие и пути спасения

Химическое оружие: история, воздействие и пути спасения

Вся инфографика

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке