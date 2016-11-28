В РФ приступил к разработке нового поколения ЗРК средней дальности

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» приступил к разработке системы ПВО средней дальности нового поколения.



Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу концерна.

По мнению специалистов, перспективная разработка должна будет заменить системы семейства «Бук», введенные в эксплуатация в разных версиях с 1980-х годов.

«Алмаз-Антей» производит комплексы «Бук-М2Э», которые способны поражать аэродинамические цели на дальности от 3 км до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км. В этом году на вооружение российской армии поступил новейший комплекс ЗРК «Бук-М3». Отличием новой модификации является резко возросшая дальность действия комплекса — до 70 км и высота поражения цели — до 35 км.



«Бук-М3» оснащен новой зенитной ракетой 9М317М, способной действовать по схеме «выстрелил-забыл». При этом ракеты теперь находятся в транспортно-пусковых контейнерах и стартуют вертикально (как С-300), а не доворачиваются на цель, как прежние модели «Буков». Благодаря новой радиолокационной станции комплекс может одновременно отслеживать и наводить ракеты на 36 целей.

По оценкам экспертов, «Бук-М3» по своим боевым возможностям сравним с ранними версиями гораздо более сложного комплекса — С-300. Новый «Бук» может защитить сухопутные войска как от налетов тактической авиации противника, так и от ударов ракетами малой и средней дальности.