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Путин подписал указ о признании воинских званий контрактников из Крыма

Документ вступает в силу в день подписания

Президент России Владимир Путин подписал указ, признающий действительными воинские звания граждан РФ, которые проживают на территории Крыма и Севастополя и поступили на военную службу в ВС РФ по контракту. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что воинские звания, документы об образовании и (или) о квалификации проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя граждан Российской Федерации, поступивших в период с 18 марта 2014 года по 2 января 2015 года на военную службу по контракту... а также документы о прохождении ими военной службы в вооруженных силах, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба, признаются действительными при представлении подлинников документов», — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Путин подписал указ о признании воинских званий контрактников из Крыма

Документ вступает в силу в день подписания

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