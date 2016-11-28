В Минздраве РФ не одобряли идею снижения температуры воды

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что ведомство не одобряло идею снижения температуры горячей воды в системе водоснабжения.

«Никакой поддержки или одобрения снижения температуры горячей воды со стороны Министерства не высказывалось и не высказывается», — подчеркнул глава пресс-службы Минздрава Олег Салагай.



Салагай рассказал «Известиям», что по поручению ведомства были проведены исследования, показавшие, что снижение температуры горячей воды возможно, но только при соблюдении очень строгих технических условий.

По рекомендациям ВОЗ и и согласно подходам, которые используют во многих государствах, температура воды не может быть ниже 50 градусов Цельсия.

«Это обеспечивает необходимую защиту от патогенных микроорганизмов, прежде всего легионелл, которые при данной температуре гибнут в течение короткого времени (до 30 минут)», — пояснил Салагай.

Соответствующая информация была направлена в Роспотребнадзор для оценки и принятия решения. Именно за Роспотребнадзором будет последнее слово, так как он ответственен за этот вопрос.



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