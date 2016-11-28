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В Китае задержаны девять подозреваемых в гибели 74 человек на стройке

В их числе — глава правления строительной компании и главный инженер объекта

Китайская полиция задержала девять человек, подозреваемых в массовой гибели людей на стройке электростанции. Среди предполагаемых виновников трагедии — глава правления компании Yineng Tower Engineering Co. Ltd, а также главный инженер объекта.

Инцидент, в результате которого погибли 74 человека и двое получили травмы, произошел утром, 25 ноября, в городском округе Фэнчэн в провинции Цзянси на востоке Китая. К трагедии привело обрушение строящейся башни охлаждения.

Всем девяти обвиняемым грозит уголовная ответственность, сообщает «Русская планета».

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Китае задержаны девять подозреваемых в гибели 74 человек на стройке

В их числе — глава правления строительной компании и главный инженер объекта

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