В Китае задержаны девять подозреваемых в гибели 74 человек на стройке

Китайская полиция задержала девять человек, подозреваемых в массовой гибели людей на стройке электростанции. Среди предполагаемых виновников трагедии — глава правления компании Yineng Tower Engineering Co. Ltd, а также главный инженер объекта.

Инцидент, в результате которого погибли 74 человека и двое получили травмы, произошел утром, 25 ноября, в городском округе Фэнчэн в провинции Цзянси на востоке Китая. К трагедии привело обрушение строящейся башни охлаждения.

Всем девяти обвиняемым грозит уголовная ответственность, сообщает «Русская планета».