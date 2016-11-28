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Старая «Дама» спасет мир

В театре «Современник» переосмыслили пьесу польского классика

Дама – Марина Неелова, Молодой официант – Шамиль Хаматов. Фото: Сергей Петров

Очередная премьера «Современника» —  спектакль «Дама» в постановке Анджея Бубеня — стал бенефисом Марины Нееловой. Благодаря народной артистке далёкий от народа театр абсурда обернулся понятным и близким театром переживания.

Пьеса знаменитого польского авангардиста Тадеуша Ружича, написанная 50 лет назад, появилась на русской сцене лишь в 2014-м. Режиссёр Николай Рощин в Александринском театре в своё удовольствие поупражнялся в эстетике абсурда, где действие происходит «нигде и никогда», партнёры не отвечают на реплики друг друга, а просто произносят монологи в пустоту.

Однако Неелова, которую с юности уважали за мастерство бытового психологизма, — не та актриса, что существует вне времени и пространства. Она всегда здесь и сейчас. И вот режиссер переносит нас в интерьер послевоенного ар деко — массивные кресла, диваны, узорчатый витраж. Когда-то здесь царила роскошь отлаженной жизни, а сейчас мрак и запустение. От прошлого, помимо мебели, осталась масса живописно разбросанного хлама. Из него, как гомункулы из пробирки, материализуются воспоминания. Кто-то из призраков-мужчин — давно умерший муж, кто-то — погибший на войне сын. Привлекательные юницы символизируют давно ушедшую молодость героини, но года, похоже, ее не волнуют.

В своем преклонном возрасте, одинокая и забытая, она продолжает упиваться жизнью. Счастью быть на этой земле посвящены все её нескончаемые разговоры — начиная с выговора официанту за грязный стакан и заканчивая призывом плодиться и размножаться.

— Все должны рожать! — настаивает дама. — И Грета Гарбо, и Сартр, и Бертран Рассел, и кардинал Оттавиани, и Сальвадор Дали, и Пикассо, и генерал Де Голль, и Мао, и Русс... все... все... не взирая на возраст, общественное положение, пол и мировоззрение...

Речи ораторши, насыщенные прихотливыми модуляциями, то раздражают, то гипнотизируют, то льются в душу целительным бальзамом. А параллельно мистическим образом меняется фокус зрительского взгляда. Исчезает нелепая в своих тряпках и побрякушках старуха. В центре сцены и мироздания восседает Она — красивая, сильная, независимая.

Как её звать? Лилит, Ева, Джульетта, Изольда... Неважно. Только женщина спасёт стоящий на краю пропасти мир. Логичным она его не сделает — созданное человеком абсурдно и не подлежит исправлению. Но даже это не лишает его права на жизнь.

Постановку Анджея Бубеня уже окрестили моноспектаклем, что формально совсем не так. Неелова безраздельно солирует лишь в первом акте, во втором остается на сцене в качестве наблюдателя и её, королеву, играет окружение.

— Эту пьесу можно ставить лишь в том случае, когда в театре есть гениальная актриса, способная сыграть главную роль. Иначе и браться за неё не стоит — написана она как концерт для сольного инструмента, звучащего в сопровождении симфонического оркестра. В «Современнике»  есть такая актриса и есть отличная труппа, поэтому и спектакль стал возможен, — говорит режиссёр.

Однако по гамбургскому счёту «Дама» — действительно спектакль-соло. Вольно или невольно великолепная Нееелова выступает в роли истребителя своих «оркестрантов». И моменты действия, в которых она не звучит, выпадают из сферы зрительского внимания — не потому, что другие плохи, просто Неелова исключительно хороша.

Актриса такого масштаба, сама того не желая, подминает под себя любой материал, и на долю постановщиков остается одно — не мешать её блистательному самовыражению. В ряде эпизодов оно кардинально меняет акценты пьесы, но это тот самый случай, когда сценическая версия в разы убедительнее литературного оригинала. 

«Дама», по пьесе Тадеуша Ружевича «Старая женщина высиживает», перевод Ивана Вырыпаева. Театр «Современник», 2016. Режиссёр — Анджей Бубень. Художник по пластике – Леонид Тимцуник. Художник — Анита Боярска. Композитор — Петр Салабер. В ролях — Марина Неелова, Шамиль Хаматов, Александр Рапопорт, Дарья Фролова, Дмитрий Смолев, Полина Рашкина, Полина Пахомова и др.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Старая «Дама» спасет мир

Старая «Дама» спасет мирВ театре «Современник» переосмыслили пьесу польского классика

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