В Приморье создадут алмазный кластер для экспорта в страны АТР

В Приморском крае планируют создать алмазный кластер. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) подписала соглашение о вхождении в Свободный порт Владивосток компании «Евразийский алмазный центр». Она стала юбилейным сотым резидентом.

Компания планирует создать инфраструктурный кластер с объемом частных инвестиций более 32 млн рублей и планами на предоставление 16 рабочих мест.

«Подписание соглашения с сотым инвестором — важный шаг в развитии Свободного порта Владивосток и реализации его возможностей для бизнеса на Дальнем Востоке. Динамика сегодняшнего дня показывает, что преференции СПВ востребованы в регионе, особенно в таких направлениях, как логистика, производство, сельское хозяйство», — сказал генеральный директор КРДВ Денис Тихонов.

Как сообщает РИА PrimaMedia, «Евразийский алмазный центр» станет площадкой, которая объединит компании алмазно-бриллиантовой отрасли. Основной объем ювелирной продукции, произведенный резидентами кластера, будет направлен на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Президент «Алросы» Андрей Жарков отметил, что Дальний Восток создает для инвесторов «максимально свободные и комфортные условия для размещения капиталов и производств».

На сегодняшний день резидентами Свободного порта Владивосток являются 100 компаний с объемом инвестиций на сумму 128 млрд рублей и перспективой создания более 20 тыс. рабочих мест.