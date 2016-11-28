Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Архив маршала Конева передадут в один из музеев Твери

Он будет храниться в музее Калининского фронта

Семейный архив первого маршала СССР Ивана Конева, командующего Калининским фронтом, будет передан в музей Калининского фронта в рамках акции «Калинин Наш!», посвященной 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

По данным ИА «Твериград», проведение мероприятия запланировано на 9 декабря. Во встрече примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также учащиеся и студенты Твери.

В рамках встречи участникам мероприятия проведут экскурсию по экспозиции музея и стационарной выставке «Детство, опаленное войной». Своими воспоминаниями поделятся ветераны Великой Отечественной войны.

Музей Калининского фронта был открыт в мае 2002 года в поселке Эммаус, на месте, где 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта прорвали оборону германских войск, начав контрнаступление Красной армии под Москвой.

В музее имеется два экспозиционных зала, а также выставочный и лекционный. На смотровой площадке между первым и вторым этажами выставлен комплекс материалов о наступлении войск Калининского фронта 5 декабря 1941 года.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Архив маршала Конева передадут в один из музеев Твери

Он будет храниться в музее Калининского фронта

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке