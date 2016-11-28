Архив маршала Конева передадут в один из музеев Твери

Семейный архив первого маршала СССР Ивана Конева, командующего Калининским фронтом, будет передан в музей Калининского фронта в рамках акции «Калинин Наш!», посвященной 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

По данным ИА «Твериград», проведение мероприятия запланировано на 9 декабря. Во встрече примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также учащиеся и студенты Твери.

В рамках встречи участникам мероприятия проведут экскурсию по экспозиции музея и стационарной выставке «Детство, опаленное войной». Своими воспоминаниями поделятся ветераны Великой Отечественной войны.

Музей Калининского фронта был открыт в мае 2002 года в поселке Эммаус, на месте, где 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта прорвали оборону германских войск, начав контрнаступление Красной армии под Москвой.

В музее имеется два экспозиционных зала, а также выставочный и лекционный. На смотровой площадке между первым и вторым этажами выставлен комплекс материалов о наступлении войск Калининского фронта 5 декабря 1941 года.