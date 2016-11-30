Мария Андреева: «Театр — это семья, а кино — пионерский лагерь»

Телеканал «Россия 1» завершает показ мини-сериала «София», рассказывающего о Софии Палеолог — византийской принцессе, ставшей супругой великого князя Ивана III Великого. Главную роль сыграла Мария Андреева — после «Черной кошки» это уже второй громкий проект сезона с ее участием. Корреспондент «Известий» Анна Позина расспросила актрису о работе над персонажем из XV века.

— Что вас привлекает в личности Софии Палеолог? Сложная женская судьба или сильный характер?

— Сильный характер, безусловно. В литературе и истории не так много женских персонажей, которые действуют, совершают поступки, ставя на кон жизнь. И, конечно, в этом образе есть удивительное сочетание силы и любви, терпения и резкости, большого сердца и быстрого ума.

— «София» рассказывает, как шло формирование российского государства. Эта история актуальна сегодня?

— Безусловно. И образ Софии как женщины-друга, которая, не теряя собственной правды, может поддерживать своего мужчину, тоже очень узнаваем.

— Фильм способен побудить зрителей углубиться в изучение истории?

— Мы не ставили задачи просвещать «по учебнику». Главное — не исторические факты, а, скорее, возможность прийти к пониманию, что, несмотря на трудности и острые вопросы (скажем, во внешней политике), в нашей стране всегда были и будут удивительной силы и глубины люди с большим любящим сердцем. Про таких людей Петр Наумович Фоменко говорил: «Найди, где тьма, узнаешь, где свет».

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

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— Съемки были сложными?

— Были сцены, на которые я вряд ли бы согласилась, если бы не доверие к режиссеру Алексею Андрианову. Как минимум из-за техники безопасности. Когда делаешь трюк с маленьким ребенком на руках, надо 300 раз подумать. Но если доверяешь режиссеру, на это можно пойти.

— В фильме множество натурных съемок. Говорят, что в связи с этим «София» стала одним из самых дорогих российских телепроектов.

— Да, у нас были финансовые затраты. Мы снимали в маленьком городке Тиволи в окрестностях Рима, в Праге, Великом Новгороде, Астрахани, Пскове и Пушкинских Горах — всё это невероятно красивые места!

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

— Вы играете с Евгением Цыгановым, с которым давно знакомы по работе в «Мастерской Петра Фоменко». Легко вам было работать вместе в кино?

— Моя бы воля, я бы с Женей всегда снималась, потому что он очень талантливый человек, у него можно многому научиться. Работая с ним, не хочется выпендриваться или отстаивать собственную правоту. Вообще мне нравится идея снимать всё одной и той же «бандой», как в театре. Было смешно, когда мы встречались вечером на спектакле «Олимпия»: он — тренер Макаров, я — влюбленная в него скрипачка Катя Лавинская. А в семь утра следующего дня мы надевали княжеские одежды и «рулили» царскими делами.

— В чем вы сейчас заняты?

— Снимаюсь у Вани Шурховецкого в военной драме «Джульбарс». Как он недавно определил, «про собак и про людей». Действие картины происходит в первые дни Второй мировой в военной школе, где обучают собак. В главной роли — полуовчарка-полуволк Джульбарс. Я играю врача-хирурга, которая со своей дочерью попадает в этот лагерь. И вот начинается война, а дальше — леса, леса, леса и любовь, любовь, любовь (смеется).

— Для вас важнее театр или кино?

— Театр — это семья, а кино — пионерский лагерь. В театре больше риска, больше моментов «здесь и сейчас», больше тепла. Кино — это группа отчаянных подростков, которая собирается на какое-то время и, вдохновляясь друг другом, снимает за «лагерную смену» свою историю. И весь съемочный период мечтает, как в «королевскую ночь» намажет продюсеров зубной пастой (смеется).

— Говорят, вы никогда ничего не планируете. И всё же: где еще вас можно будет увидеть в ближайшее время?

— Меня недавно врач спросил: «Часто летаете, вы стюардесса?» Я ответила: «Да». В самолетах и аэропортах — вот где меня можно точно встретить (смеется).

Справка «Известий»

Мария Андреева окончила Театральное училище имени Щепкина в 2007 году (курс Юрия Соломина). Тогда же дебютировала в кино, исполнив главную роль в фильме Сергея Тарасова «Ностальгия по будущему». За 10 лет актриса сыграла в 25 фильмах и телесериалах. В числе наиболее громких проектов — обе части Духless, «Книга мастеров», «Воин» и «Переводчик».