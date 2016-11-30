Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Мария Андреева: «Театр — это семья, а кино — пионерский лагерь»

Исполнительница главной роли в сериале «София» — об интересе к истории, риске на съемочной площадке и желании намазать продюсеров зубной пастой

Фото: ТАСС/ИНТЕРПРЕСС/Сергей Бертов

Телеканал «Россия 1» завершает показ мини-сериала «София», рассказывающего о Софии Палеолог — византийской принцессе, ставшей супругой великого князя Ивана III Великого. Главную роль сыграла Мария Андреева — после «Черной кошки» это уже второй громкий проект сезона с ее участием. Корреспондент «Известий» Анна Позина расспросила актрису о работе над персонажем из XV века.

— Что вас привлекает в личности Софии Палеолог? Сложная женская судьба или сильный характер?

— Сильный характер, безусловно. В литературе и истории не так много женских персонажей, которые действуют, совершают поступки, ставя на кон жизнь. И, конечно, в этом образе есть удивительное сочетание силы и любви, терпения и резкости, большого сердца и быстрого ума.

— «София» рассказывает, как шло формирование российского государства. Эта история актуальна сегодня?

— Безусловно. И образ Софии как женщины-друга, которая, не теряя собственной правды, может поддерживать своего мужчину, тоже очень узнаваем.

— Фильм способен побудить зрителей углубиться в изучение истории?

— Мы не ставили задачи просвещать «по учебнику». Главное — не исторические факты, а, скорее, возможность прийти к пониманию, что, несмотря на трудности и острые вопросы (скажем, во внешней политике), в нашей стране всегда были и будут удивительной силы и глубины люди с большим любящим сердцем. Про таких людей Петр Наумович Фоменко говорил: «Найди, где тьма, узнаешь, где свет».

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

​​​​​​​

— Съемки были сложными?

— Были  сцены, на которые я вряд ли бы согласилась, если бы не доверие к режиссеру Алексею Андрианову. Как минимум из-за техники безопасности. Когда делаешь трюк с маленьким ребенком на руках, надо 300 раз подумать. Но если доверяешь режиссеру, на это можно пойти.

— В фильме множество натурных съемок. Говорят, что в связи с этим «София» стала одним из самых дорогих российских телепроектов.

— Да, у нас были финансовые затраты. Мы снимали в маленьком городке Тиволи в окрестностях Рима, в Праге, Великом Новгороде, Астрахани, Пскове и Пушкинских Горах — всё это невероятно красивые места!

Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

— Вы играете с Евгением Цыгановым, с которым давно знакомы по работе в «Мастерской Петра Фоменко». Легко вам было работать вместе в кино?

— Моя бы воля, я бы с Женей всегда снималась, потому что он очень талантливый человек, у него можно многому научиться. Работая с ним, не хочется выпендриваться или отстаивать собственную правоту. Вообще мне нравится идея снимать всё одной и той же «бандой», как в театре. Было смешно, когда мы встречались вечером на спектакле «Олимпия»: он — тренер Макаров, я — влюбленная в него скрипачка Катя Лавинская. А в семь утра следующего дня мы надевали княжеские одежды и «рулили» царскими делами.

— В чем вы сейчас заняты?

— Снимаюсь у Вани Шурховецкого в военной драме «Джульбарс». Как он недавно определил, «про собак и про людей». Действие картины происходит в первые дни Второй мировой в военной школе, где обучают собак. В главной роли — полуовчарка-полуволк Джульбарс. Я играю врача-хирурга, которая со своей дочерью попадает в этот лагерь. И вот начинается война, а дальше — леса, леса, леса и любовь, любовь, любовь (смеется).

— Для вас важнее театр или кино?

— Театр — это семья, а кино — пионерский лагерь. В театре больше риска, больше моментов «здесь и сейчас», больше тепла. Кино — это группа отчаянных подростков, которая собирается на какое-то время и, вдохновляясь друг другом, снимает за «лагерную смену» свою историю. И весь съемочный период мечтает, как в «королевскую ночь» намажет продюсеров зубной пастой (смеется).

— Говорят, вы никогда ничего не планируете. И всё же: где еще вас можно будет увидеть в ближайшее время?

— Меня недавно врач спросил: «Часто летаете, вы стюардесса?» Я ответила: «Да». В самолетах и аэропортах — вот где меня можно точно встретить (смеется).

Справка «Известий»

Мария Андреева окончила Театральное училище имени Щепкина в 2007 году (курс Юрия Соломина). Тогда же дебютировала в кино, исполнив главную роль в фильме Сергея Тарасова «Ностальгия по будущему». За 10 лет актриса сыграла в 25 фильмах и телесериалах. В числе наиболее громких проектов — обе части Духless, «Книга мастеров», «Воин» и «Переводчик».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Мария Андреева: «Театр — это семья, а кино — пионерский лагерь»

Мария Андреева: «Театр — это семья, а кино — пионерский лагерь»Исполнительница главной роли в сериале «София» — об интересе к истории, риске на съемочной площадке и желании намазать продюсеров зубной пастой

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке