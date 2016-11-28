Дель Потро сумел сравнять счет с хорватами со сломанным пальцем

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро сломал палец во время решающего матча финала Кубка Дэвиса против хорвата Марина Чилича, но довел встречу до победы — 6:7 (4:7), 2:6, 7:5, 6:4, 6:3.



Как сообщает портал Stuff.co.nz, теннисист получил травму в пятом сете в тот момент, когда пытался принять мяч. Тем не менее сломанный палец не повлиял на игру аргентинца и он уверенно взял верх, тем самым сравняв счет по партиям 2-2.



What. A. Comeback. @delpotrojuan fought until the bitter end against Marin Cilic to take the #DavisCupFinal into a live 5th rubber! pic.twitter.com/rppiDkBn2N — Davis Cup (@DavisCup) 27 ноября 2016 г.

La foto que parecía que nunca iba a llegar para la #Argentina. Campeones del mundo, carajo! @CopaDavis pic.twitter.com/Fv8Fap0pKG — Sebastián Torok (@sebatorok) 28 ноября 2016 г.

Напомним, сборная Аргентины по теннису впервые в истории стала обладателем Кубка Дэвиса, обыграв Хорватию со счетом 3-2. В решающем пятом матче аргентинский теннисист Федерико Дельбонис переиграл хорвата Иво Карловича. Встреча, которая длилась более 2 часов, завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2.



До этого Аргентине удавалось выходить в финал Кубка Дэвиса четыре раза — в 1981, 2006, 2008 и 2011 годах.



Для сборной Хорватии это был второй финал Кубка Дэвиса, ранее они в 2005 году выиграли турнир.

