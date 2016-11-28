Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Дель Потро сумел сравнять счет с хорватами со сломанным пальцем

Аргентинский теннисист выиграл четвертый матч финала Кубка Дэвиса с болезненной травмой

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро сломал палец во время решающего матча финала Кубка Дэвиса против хорвата Марина Чилича, но довел встречу до победы — 6:7 (4:7), 2:6, 7:5, 6:4, 6:3.

Как сообщает портал Stuff.co.nz, теннисист получил травму в пятом сете в тот момент, когда пытался принять мяч. Тем не менее сломанный палец не повлиял на игру аргентинца и он уверенно взял верх, тем самым сравняв счет по партиям 2-2.

Напомним, сборная Аргентины по теннису впервые в истории стала обладателем Кубка Дэвиса, обыграв Хорватию со счетом 3-2. В решающем пятом матче аргентинский теннисист Федерико Дельбонис переиграл хорвата Иво Карловича. Встреча, которая длилась более 2 часов, завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

До этого Аргентине удавалось выходить в финал Кубка Дэвиса четыре раза — в 1981, 2006, 2008 и 2011 годах.

Для сборной Хорватии это был второй финал Кубка Дэвиса, ранее они в 2005 году выиграли турнир.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Дель Потро сумел сравнять счет с хорватами со сломанным пальцем

Аргентинский теннисист выиграл четвертый матч финала Кубка Дэвиса с болезненной травмой

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

34 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Басконию»

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке