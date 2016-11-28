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Власти Челябинска рассказали, когда ждать эпидемии гриппа

Вспышка заболеваемости ожидается в середине января

Челябинские власти на аппаратном совещании мэрии города рассказали о надвигающейся эпидемии гриппа. Чиновники ожидают, что вспышка заболеваемости ожидается в середине января.

«Все зависит от того, какая будет зима (вирус не переносит определенные сверхнизкие температуры) и от того, насколько активно у нас прививается население. Вакцинироваться от гриппа еще можно. Мы уже использовали всю федеральную вакцину», — сообщили на совещании.

Отмечается, что жители смогут пройти вакцинацию за свой в течение всего декабря. В настоящее время в городе проводится резервирование и пополнение запасов медикаментов и дезинфицирующих средств, передает ИА «Урал-пресс-информ».

«Еженедельно в каждом районе собирается от пяти до 15 проб, которые Роспотребнадзор определяет на предмет того, началась или нет циркуляция вируса гриппа. На сегодняшний день еще ни одного случая заболевания гриппом в Челябинске не произошло», — добавили чиновники.

В период ожидаемой эпидемии помощь горожанам будут оказывать 1590 врачей, из них — 290 терапевтов и 34 педиатра.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Власти Челябинска рассказали, когда ждать эпидемии гриппа

Вспышка заболеваемости ожидается в середине января

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