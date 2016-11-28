Парк Space World извинился за заморозку 5 тыс. рыб на катке. Видео

Руководство парка развлечений Space World в Японии извинилось за заморозку более 5 тыс. рыб во льду катка для привлечения посетителей. Об этом заявил директор комплекса Тошики Такеда.

По его словам, на катке сотрудники хотели создать ощущение океана, чтобы посетители больше узнали о рыбе и получали больше удовольствия от катания. «Мы очень раскаиваемся, что вызвали такие неприятные ощущения у наших клиентов», — цитирует сайт «Комсомольской правды» директора парка развлечений.



Посетители парка, однако, были возмущены массовым убийством рыб и отказались выходить на такой лед. Многие японцы требуют закрытия катка.



После разморозки катка администрация парка намерена провести «соответствующую религиозную службу», а всю рыбу используют в производстве удобрений, передает CNN.



Сотрудники парка отобрали 25 разных видов рыб и выложили их в формы слов и фигур. Один из рыбных узоров гласит «Привет!», из других мертвых рыб выложили стрелку.