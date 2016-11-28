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Радикалы в Киеве не будут блокировать выезд из СИЗО

На этот раз они сами поедут в Святошинский суд, где состоится заседание по делу о беспорядках на майдане

Активисты запрещенной в России организации «Правый сектор» не станут блокировать выезд автозака с бойцами расформированного подразделения МВД «Беркут». На этот раз радикалы сами направятся в Святошинский суд Киева, где сегодня должен состояться допрос Виктора Януковича.

«Нет, сегодня под Лукьяновское СИЗО мы не едем, мы поедем в суд», — цитирует «Интерфакс» представителя «Правого сектора» Артема Скоропадского. Он также сообщил, что пока не знает, будет ли организация предпринимать какие-либо действия в здании суда или около него.

Напомним, ранее «Известия» сообщали о том, что сегодня в Святошинском киевском суде состоится заседание суда по делу о беспорядках на майдане зимой 2014 года. Ожидается, что в рамках слушания состоится допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В прошлый раз заседание было сорвано, так как националисты заблокировали выезд из СИЗО, в котором содержатся обвиняемые.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Радикалы в Киеве не будут блокировать выезд из СИЗО

На этот раз они сами поедут в Святошинский суд, где состоится заседание по делу о беспорядках на майдане

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