Болельщики тульского «Арсенала» требуют отставки главного тренера Сергея Кирьякова. Петицию, созданную на платформе Сhange.org подписали более 300 человек.

Авторы обращения считают, что тульский клуб под руководством Кирьякова не показывает хороших результатов, объясняют это тем, что до «Арсенала» наставник тренировал «команды низшего российского дивизиона».

«Команда Арсенал под его руководством забила 2 мяча и набрала 2 очка за 6 матчей. Атмосфера в команде полностью подорвана, кроме того, многие болельщики полностью разочарованы в тренере и в игре команды», — говорится в петиции.

Петиция адресована директору ПФК «Арсенал» Гураму Аджоеву и губернатору Тульской области Алексею Дюмину, пишет ИА TulaMedia.

«Известия» ранее писали, что ФК «Арсенал» проведет масштабную трансферную кампанию в январе 2017 года. Тульский клуб попытается пригласить 6–7 новых футболистов во все линии. Особое внимание будет уделено приобретению нападающего и атакующего полузащитника. На приобретение новых игроков будут выделены деньги от титульного спонсора команды, госкорпорации «Ростех».



Читайте также:



Тульский «Арсенал» ждет серьезная перезагрузка

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

