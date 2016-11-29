Шекспиру все возрасты покорны

В Театриуме на Серпуховке поставили «Укрощение строптивой, или Все дело в любви» — сокращенный вариант комедии Уильяма Шекспира. Постановщики считают, что даже в детском театре настало время поговорить «об этом».



Видимо, в предвкушении пикантного содержания в зрительном зале собралось множество школьников. Возрастное ограничение 12+ явно подогревает их интерес к постановке. Ну а родители и педагоги, пришедшие со своими подопечными, надеются через театр приобщить детей к серьезной литературе.



Режиссер Татьяна Михайлюк делает это не без элегантности. Не осовременивает Шекспира, но добавляет динамизма действию. Героини в пышных платьях и мужчины в камзолах активно осваивают ажурное деревянное сооружение — присаживаются на ступеньки лестниц, карабкаются наверх, а то и отваживаются на цирковые трюки.



Фото: Владимир Майоров

Главную роль в спектакле играет Анастасия Тюкова. В Театриуме на Серпуховке она специализируется на характерных героинях (ведьма из «Огнива», лиса Алиса в «Бу-ра-ти-но!»), поэтому образ стервозной Кэт из шекспировской комедии пришелся Анастасии в самый раз.



Роль якобы кроткой и покладистой сестры Бьянки досталась Маргарите Белкиной. Режиссер спектакля нашла в этом персонаже «второе дно». Бьянка оказывается стервой похлеще Катарины — провоцирует сестру на драку, хлещет себя по лицу: мол, бьет ее, бедняжку, вредная Катарина.



Фото: Владимир Майоров

Но Кэт держится как железная леди. И только своему внезапному жениху Петруччо (Евгений Мишечкин) показывает характер. Однако того эскапады невесты не смущают - обидчице он платит той же монетой. На премьере юные фанатки актера шептались: «Почему же он не поет? Ведь у него такой прекрасный голос!». Но, по задумке режиссера, за вокал в спектакле отвечает другой персонаж — странствующий музыкант (Михаил Мостов).



В его репертуаре — зонги Марка Гройзбурга, написанные на сонеты Шекспира, Аккомпанируют певцу флейты, мандолины, саксофоны, гитары и скрипки (дирижер — Максим Гуткин). Наряду с костюмами этот музыкальный экскурс во времена трубадуров помогает зрителям погрузиться в атмосферу эпохи.

Сохранила режиссер и финальный посыл, идущий вразрез феминистским тенденциям наших дней.



- Умерьте гнев! Что толку в спеси вздорной? К ногам мужей склонитесь вы покорно; и пусть супруг мой скажет только слово, свой долг пред ним я выполнить готова, — декламирует главная героиня.



И зал взрывается аплодисментами.

