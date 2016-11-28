Неизвестный угрожал взорвать бар в Петербурге

Неизвестный угрожал взорвать тротилом бар в Санкт-Петербурге. Мужчину задержали прибывшие на место происшествия полицейские, эвакуация не проводилась.

Как сообщает ИА «Невские новости», инцидент произошел вечером, 27 ноября, в Василеостровском районе на Среднем проспекте. В 21.00 в полицию позвонила администратор заведения и рассказала, что посетитель угрожает «взорвать тротилом бар и людей».

На место выехали полицейские и задержали 43-летнего мужчину. Заведение было проверено на наличие взрывчатых устройств, однако подозрительных предметом полиция не обнаружила.