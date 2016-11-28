Новосибирские ученые теперь выращивают искусственную кожу

Ученые из Новосибирска около года разрабатывали технологию выращивания искусственной кожи из фрагментов кожи человека. После получения данных фрагментов в течение двух недель клетки выращиваются в пробирке. На выращенной коже можно будет испытывать действие косметики, лекарственных препаратов и химических веществ без использования животных. Подобные эксперименты ранее проводились в основном на кроликах.



По словам Александра Русанова, заместителя директора по научной работе НПО «Перспектива», данная модель поможет сохранить жизнь животным, ведь более 100 млн ежегодно используют в подобных исследованиях. Кроме того, если искусственная кожа выращивается из фрагментов кожи человека, то и оценка действия тех или иных веществ на кожу человека будет более точной, поскольку кожа животных отличается от кожи человека, сообщает ОТР.

На разработку ученые получили грант от Министерства науки и образования 33 млн рублей. Пока все образцы экспериментальные. Стоимость одного — 1 тыс. рублей.

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