Подмосковный таксист усыплял клиентов мандаринами и грабил их

В Подмосковном Ногинске задержан таксист, который угощал пассажиров алкоголем и мандаринами, содержащими снотворное, с целью их ограбить.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, 51-летний мужчина, уроженец Ростовской области, который занимался частным извозом, предлагал своим клиентам выпить или угощал мандарином, куда предварительно был добавлен медицинский препарат, оказывающий снотворное действие.



Уже заснувших жертв он довозил до кладбища в поселке Обухово и оставлял их там в бессознательном состоянии, предварительно забрав ценные вещи и денежные средства.



По данным следствия, в результате преступных действий двое потерпевших скончались. Всего правоохранители доказали причастность задержанного к восьми преступным эпизодам, общий материальный ущерб составил более 700 тыс. рублей.



В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты золотые ювелирные украшения, 19 мобильных телефонов, записные книжки, SIM-карты, четыре планшетных компьютера, два нетбука, четыре норковые шубы, принадлежавшие ограбленным клиенткам.



В настоящее время мужчина находится под арестом, против него возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»).

