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Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

Неделя «русских торгов» начнется с аукциона Christie’s

Фото: TASS/AP/Richard Drew

28 ноября в Лондоне стартует неделя «русских торгов», в рамках которой любители изобразительного искусства смогут приобрести работы отечественных художников. Начнется всё с аукциона Christie’s, а после эстафетную палочку перехватят дома Bonhams, Sotheby’s и MacDougall's.

По словам директора международного департамента русского искусство Christie’s Алексея Тизенгаузена, цены на рынке русского искусства упали на 20%, однако «деньги у русских по-прежнему есть и они готовы их тратить».

«Единственная проблема — они уже не покупают так, как 5–6 лет назад. Человек купит картину, которая ему нравится, которую он понимает, которую он хочет в коллекцию, но на маленький подарок для жены, брата или сына он больше денег не тратит», — отметил Тизенгаузен.

Впервые на аукционе появится картина Александра Волкова «Обнаженная. Золотая» 1915–1916 годов. Вниманию покупателей будут представлены три работы Василия Верещагина: «Раввин», «Вход в Царскую гробницу» и «Девушка из Бутана». В торгах также примут участие произведения Ивана Айвазовского, Константина Коровина, Марии Васильевой, Петра Кончаловского и других выдающихся художников.

Аукцион Christie’s

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

Работы отечественных художников уйдут с молотка в ЛондонеНеделя «русских торгов» начнется с аукциона Christie’s

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Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

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