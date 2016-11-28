Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

28 ноября в Лондоне стартует неделя «русских торгов», в рамках которой любители изобразительного искусства смогут приобрести работы отечественных художников. Начнется всё с аукциона Christie’s, а после эстафетную палочку перехватят дома Bonhams, Sotheby’s и MacDougall's.

По словам директора международного департамента русского искусство Christie’s Алексея Тизенгаузена, цены на рынке русского искусства упали на 20%, однако «деньги у русских по-прежнему есть и они готовы их тратить».

«Единственная проблема — они уже не покупают так, как 5–6 лет назад. Человек купит картину, которая ему нравится, которую он понимает, которую он хочет в коллекцию, но на маленький подарок для жены, брата или сына он больше денег не тратит», — отметил Тизенгаузен.

Впервые на аукционе появится картина Александра Волкова «Обнаженная. Золотая» 1915–1916 годов. Вниманию покупателей будут представлены три работы Василия Верещагина: «Раввин», «Вход в Царскую гробницу» и «Девушка из Бутана». В торгах также примут участие произведения Ивана Айвазовского, Константина Коровина, Марии Васильевой, Петра Кончаловского и других выдающихся художников.



Аукцион Christie’s