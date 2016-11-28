Кинематографисты взяли «Волоколамский рубеж»

В Волоколамске в 13-й раз состоялся фестиваль военно-патриотическиго фильма «Волоколамский рубеж». Теперь он стал международным. Чертова дюжина пошла ему на пользу — город приобрел дополнительную славу благодаря полемике по поводу соотношения реальности и легенды в истории 28 панфиловцев, которая вспыхнула с новой силой в связи с выходом на экраны фильма под тем же названием.

В выступлении главы Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова на церемонии открытия прозвучали теперь уже крылатые слова министра культуры Владимира Мединского относительно реальности и мифа подвига панфиловцев. В городе, где и центральная улица, и переулок носят имя Панфилова, ни в том, ни в другом не сомневаешься.

Можно только гадать, по каким таинственным причинам организованная, как говорят здесь, «Москвой», премьера фильма в Волоколамске была с большой помпой проведена за несколько дней до начала фестиваля. Фильм значительно ярче прозвучал бы на открытии киносмотра, а его включение в конкурс игровых фильмов позволило бы жюри, председателем которого я был, присудить главный приз отечественной ленте. А так другое жюри — документалистов — отметило фильм «Панфиловцы», созданный режиссером из Казахстана Еленой Ковардаковой.

Конечно, и наш лауреат был более, чем достойным. Китайский военный эпос «Битва ста полков» (режиссёры Нинг Хаянг и Чжанг Южонг) — настоящая яркая картина о войне против японских захватчиков во второй половине 1940 годов, созданная под очевидным влиянием классических советских лент. Руководивший этой операцией генерал — главный герой фильма — был выпускником советской военной академии имени Фрунзе. Китайский патриотизм здесь смыкался с советским. Как и в китайско-российском фильме «Застывший ангел». Сыгравшая в нем дебютантка Екатерина Виноградова получила приз за лучшую женскую роль.

Лучшей актерской работой наше преимущественно женское жюри признало роль поручика Андрея Долматова в исполнении Димы Билана в фильме «Герой». Подчеркну особенности формирования жюри — в них только председатели командировались Союзом кинематографистов (вместе с Госфильмофондом, Министерством культуры Московской области и Администрацией Волоколамского муниципального района, соорганизатором фестиваля), в то время как остальные были непосредственно из Волоколамска.

Приз администрации Волоколамского района получил документальный фильм казахстанского режиссера Тимура Камашева «Неизвестный, которого знают все» — о событиях, происходивших при обороне Брестской крепости. Отдельным дипломом за оригинальное воплощение темы Великой Отечественной войны был награжден неигровой фильм «Солдаты наши меньшие» — о животных и птицах, участвовавших в боях и военных операциях.

Приз за режиссёрский дебют получил популярный актер Александр Угрюмов — за фильм «Искушение», вариации на тему Пигмалиона и Галатеи о слабости человека перед великим соблазном.

Главного приза среди короткометражек удостоена картина «Течет речка, через речку мостик» режиссёра, моего недавнего студента Егора Сальников. Пятиминутный сюжет повествует о спокойном дне в конце войны. На одном берегу – отряд девушек связисток, а с другого через оптический прицел за ними наблюдает снайпер. Мне было особенно приятно видеть на сцене поочередно несколько моих учеников. Звезда телесериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева вела церемонию закрытия, а режиссер (по образованию— киновед) Марина Труш получила один из призов за фильм «Они нас слышат».

Специальный приз жюри мы отдали узбекской психологической драме «Подробности осени» ветерана войны в Афганистане Зульфикара Мусакова, а документалисты — эпопее режиссеров из Екатеринбурга Георгия Негашева и Андрея Титова «Равная величайшим битвам».

Главным же победителем среди неигровых фильмов стали «Забытые полеты» Андрея Осипова, они же получили приз прессы, а режиссер — приз за вклад в киноискусство.

Один вопрос остался открытым. Мы обсуждали с моим коллегой — председателем жюри неигровых фильмов, живым классиком Игорем Беляевым — насколько международный фестиваль можно связывать с патриотизмом, по определению в разных странах разным. И не следовало ли теперь называть Волоколамский фестиваль, ставший международным, просто фестивалем военных фильмов? Пока мы разрешили эту дилемму, наградив китайскую картину о том периоде нашей истории, когда мы были союзниками, а наши народы считались братьями.