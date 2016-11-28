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Понедельник,
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Несколько участников терактов в Актобе получили пожизненные сроки

Еще двое приговорены к 25 и 22 годам колоннии

Семеро непосредственных участников терактов в Актобе приговорены к пожизненному лишению свободы.

Такое решение в отношении Бакыта Куанышбаева, Асхата Имангалиева, Ануара Садихова, Жанабая Куанышбаева, Алибека Акпанбетова, Арсена Танатарова и Асхата Рахметова принял специаилизированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана.

Еще двое обвиняемых — Азамат Абдрахманов и Айдос Жубанов — получили 25 лет и 22 года колонии, передает «Интерфакс».

Всего по делу об июньских терактах проходят 29 человек. Десять из них обвиняются в непосредственном участии в преступлении, 18 человек — в недонесении о готовившемся теракте, еще двое — в укрывательстве преступления.

Напомним, 5 июня в Актобе группа религиозных радикалов напала на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате нападения погибли семь человек.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Несколько участников терактов в Актобе получили пожизненные сроки

Еще двое приговорены к 25 и 22 годам колоннии

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