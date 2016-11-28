Володин возглавит делегацию России на похоронах Кастро

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин по поручению президента России возглавит российскую делегацию, которая отправится на похороны лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это высокое представительство, не высшее, но высокое», — сказал журналистам представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не сможет прилететь на Кубу из-за сложного графика, в том числе из-за подготовки послания к Федеральному собранию, которое состоится 1 декабря.



Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 90 лет. В связи со смертью легендарного революционера на Кубе объявлен девятидневный траур. Похороны политического деятеля состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.