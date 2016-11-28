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Володин возглавит делегацию России на похоронах Кастро

Ранее стало известно, что похороны кубинского революционера пройдут 4 декабря

Фото: kremlin.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин по поручению президента России возглавит российскую делегацию, которая отправится на похороны лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это высокое представительство, не высшее, но высокое», — сказал журналистам представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не сможет прилететь на Кубу из-за сложного графика, в том числе из-за подготовки послания к Федеральному собранию, которое состоится 1 декабря.

Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 90 лет. В связи со смертью легендарного революционера на Кубе объявлен девятидневный траур. Похороны политического деятеля состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Володин возглавит делегацию России на похоронах Кастро

Володин возглавит делегацию России на похоронах КастроРанее стало известно, что похороны кубинского революционера пройдут 4 декабря

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