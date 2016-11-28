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Экс-чиновница Главстроя Алтайского края обвиняется в мошенничестве

Она подозревается в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот, совершенном в особо крупном размере

Экс-чиновница Главстроя Алтайского края задержана по подозрению в мошенничестве. Региональное управление СКР предъявило троим гражданам обвинения в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот и их семей, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, именно бывшая начальница отдела одного из управлений Главстроя спланировала ряд преступлений и вовлекла в их совершение руководителя и работника риэлторского агентства.

По сведениям altapress.ru, бывшая чиновница находится под стражей, риелторы — под домашним арестом. Сообщается, что по месту жительства фигурантов дела провели обыски, допрошено уже более 70 человек.

Уголовное дело по факту мошенничества при обеспечении жильем детей-инвалидов и детей-сирот было возбуждено в июле 2016 года. Следствие установило, что суммы, которые были выплачены из регионального бюджета за квартиры для детей-инвалидов, значительно больше тех, что получили реальные продавцы недвижимости.

Тогда же в региональном управлении СКР пояснили, что риэлторы обладали той информацией, которую могли получить только от должностных лиц Главстроя.

Причиненный ущерб бюджету Алтайского края оценивается в 1,2 млн рублей.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Экс-чиновница Главстроя Алтайского края обвиняется в мошенничестве

Она подозревается в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот, совершенном в особо крупном размере

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