Экс-чиновница Главстроя Алтайского края обвиняется в мошенничестве

Экс-чиновница Главстроя Алтайского края задержана по подозрению в мошенничестве. Региональное управление СКР предъявило троим гражданам обвинения в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот и их семей, совершенном в особо крупном размере.



По версии следствия, именно бывшая начальница отдела одного из управлений Главстроя спланировала ряд преступлений и вовлекла в их совершение руководителя и работника риэлторского агентства.



По сведениям altapress.ru, бывшая чиновница находится под стражей, риелторы — под домашним арестом. Сообщается, что по месту жительства фигурантов дела провели обыски, допрошено уже более 70 человек.

Уголовное дело по факту мошенничества при обеспечении жильем детей-инвалидов и детей-сирот было возбуждено в июле 2016 года. Следствие установило, что суммы, которые были выплачены из регионального бюджета за квартиры для детей-инвалидов, значительно больше тех, что получили реальные продавцы недвижимости.

Тогда же в региональном управлении СКР пояснили, что риэлторы обладали той информацией, которую могли получить только от должностных лиц Главстроя.



Причиненный ущерб бюджету Алтайского края оценивается в 1,2 млн рублей.

