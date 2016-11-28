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Кабмин выделил дополнительные средства на закупку школьных автобусов

Согласно распоряжению премьер-министра РФ, деньги также будут предоставлены на закупку карет скорой помощи

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить дополнительные средства на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов. Об этом премьер-министр сообщил на совещании о поддержке отдельных отраслей промышленности в 2017 году.

По его словам, для покупки карет скорой помощи будет дополнительно выделен 1 млрд рублей.

«Это еще 1 млрд рублей до конца года на «скорые» и почти 500 машин для 44 регионов», — приводит ТАСС слова Дмитрия Медведева.

Кроме того, премьер отметил, что на закупку школьных автобусов будет дополнительно выделено еще 900 млн рублей к ранее выделенной сумме в 3 млрд рублей.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Кабмин выделил дополнительные средства на закупку школьных автобусов

Согласно распоряжению премьер-министра РФ, деньги также будут предоставлены на закупку карет скорой помощи

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