Назаров пропустит три матча «Нефтехимика» из-за оскорбления судей

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) отстранил главного тренера нижнекамского «Нефтехимика» Андрея Назарова на три матча за оскорбление судей.



Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу организации, помимо дисквалификации, КХЛ наложил на Назарова денежный штраф 50 тыс. рублей.



Наставник «Нефтехимика» был удален до конца игры в субботнем матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» за нецензурные выражения, которые он адресовал арбитрам. Это произошло после драки между нападающими Никитой Квартальновым и Евгением Артюхиным.



Бывший тренер казахстанского «Барыса» не сможет управлять командой со скамейки в ближайших играх с московским «Спартаком», нижегородским «Торпедо» и ХК Сочи.



Напомним, что Назаров возглавил нижнекамский клуб в конце октября 2016 года после ухода из «Барыса» и сборной Казахстана в связи с неудовлетворительными результатами.



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