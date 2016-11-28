Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Назаров пропустит три матча «Нефтехимика» из-за оскорбления судей

Кроме того, дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал наставника нижнекамского клуба на 50 тыс. рублей

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) отстранил главного тренера нижнекамского «Нефтехимика» Андрея Назарова на три матча за оскорбление судей.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу организации, помимо дисквалификации, КХЛ наложил на Назарова денежный штраф 50 тыс. рублей.

Наставник «Нефтехимика» был удален до конца игры в субботнем матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» за нецензурные выражения, которые он адресовал арбитрам. Это произошло после драки между нападающими Никитой Квартальновым и Евгением Артюхиным.

Бывший тренер казахстанского «Барыса» не сможет управлять командой со скамейки в ближайших играх с московским «Спартаком», нижегородским «Торпедо» и ХК Сочи.

Напомним, что Назаров возглавил нижнекамский клуб в конце октября 2016 года после ухода из «Барыса» и сборной Казахстана в связи с неудовлетворительными результатами.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Назаров пропустит три матча «Нефтехимика» из-за оскорбления судей

Кроме того, дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал наставника нижнекамского клуба на 50 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Фотолента

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином»

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке