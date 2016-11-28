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В Орле школу могут назвать именем Фиделя Кастро

Предложение исходит от губернатора

Глава Орловской области, Вадим Потомский, предложил присвоить имя Фиделя Кастро одной из городских школ.

«Он был большим другом Советского Союза, и я думаю, никто не будет возражать, чтобы одна из новых школ, которые мы начнем строить в 2017 году, была названа его именем», — цитирует главу региона ресурс InfoOrel.ru.

Ранее было предложение увековечить имя Фиделя Кастро в названии города на Кубани. Так же высказывалась идея присвоить имя команданте одной из горных вершин в Северной Осетии.

Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 26 ноября этого года на 91-м году жизни.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Орле школу могут назвать именем Фиделя Кастро

Предложение исходит от губернатора

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