В Орле школу могут назвать именем Фиделя Кастро

Глава Орловской области, Вадим Потомский, предложил присвоить имя Фиделя Кастро одной из городских школ.

«Он был большим другом Советского Союза, и я думаю, никто не будет возражать, чтобы одна из новых школ, которые мы начнем строить в 2017 году, была названа его именем», — цитирует главу региона ресурс InfoOrel.ru.

Ранее было предложение увековечить имя Фиделя Кастро в названии города на Кубани. Так же высказывалась идея присвоить имя команданте одной из горных вершин в Северной Осетии.

Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 26 ноября этого года на 91-м году жизни.