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Туркластер «Южная Карелия» привлечет 120 тыс. туристов в год

В 2016 году Карелию посетили 720 тыс. туристов

Туристско-рекреационный кластер «Южная Карелия», включенный в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в России (2011–2018 годы)», планирует дополнительно привлечь в Карелию до 120 тыс. туристов в год.

Как рассказал агентству ТАСС министр культуры региона Алексей Лесонен, на сегодняшний день объект включает в себя туристические комплексы Горный парк «Рускеала» и 18-метровый водопад «Белые мосты», которые пользуются у туристов особой популярностью.

«Кластер располагается на территориях пяти муниципальных районов фактически от Онежского до Ладожского озера и представляет собой сеть взаимосвязанных центров туристской активности, между которыми от одного до трех часов пути», — приводит ИА «Карелinform» слова министра.

По его словам, особенность объекта заключается в том, что кластер состоит из проектов, которые направлены на создание туристической инфраструктуры, которая является центром притяжения туристов. Он отметил, что большинство путешественников интересуются природными, культурными, историческими и спортивными объектами кластера.

Глава ведомства отметил, что в текущем году в кластере объявлены аукционы на строительство подъездных дорог к самым популярным объектам парка — «Рускеала» и «Белые мосты». Всего до 2018 года будет создано и реконструировано 218 объектов.

«Планируемый общий объем финансирования, привлекаемый на реализацию кластера из всех источников до 2018 года, должен составить 2,75 млрд рублей. Из них деньги инвесторов — 1,93 млрд рублей, 660 млн рублей — средства федерального бюджета, 160 —регионального», — подчеркнул министр.

В 2015 году Карелию посетили 720 тыс. туристов, что на 10% больше, чем в 2014 году, резюмировал Лесонен.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Туркластер «Южная Карелия» привлечет 120 тыс. туристов в год

В 2016 году Карелию посетили 720 тыс. туристов

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