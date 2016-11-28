Ростуризм повторно рассмотрит создание туркластера в Приангарье

Ростуризм пересмотрит заявку Иркутской области на создание туристического кластера «Байкальское созвездие». Проект призван объединить все туристские ресурсы западного побережья озера.

Документы по проекту областное правительство намерено направить в ведомство до конца 2016 года.



«Мы дорабатываем повторную заявку в Ростуризм по «Байкальскому созвездию» с учетом пожеланий правительственной комиссии, рекомендовавшей проранжировать проекты по степени готовности, запланировав более ранний ввод тех объектов инфраструктуры, где имеется наибольшая готовность», — заявила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.



Как сообщает ИА IrkutskMedia, ранее проект создания в Приангарье туркластера не вошел в федеральную целевую программу из-за сокращения в 2016 году объемов его финансирования на 80%. Предыдущая заявка на включение в госпрограмму была подана регионом в 2015 году.



Ранее «Известия» писали, что в Иркутской области построят современный туристический центр мирового уровня. Российская компания «Гранд Байкал» и китайская «Чжунцзинсинь» подписали меморандум о сотрудничестве в Пекине.

Туристический центр могут возвести на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске. Согласно проекту, предполагается строительство не только объектов для туриндустрии, но и создание сопутствующей транспортной и логистической инфраструктуры в районах Байкала. Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет порядка $11 млрд.

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