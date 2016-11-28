Ростуризм повторно рассмотрит создание туркластера в Приангарье

В проекте «Байкальское созвездие» планировалось объединить все туристические ресурсы западного побережья озера
Ростуризм пересмотрит заявку Иркутской области на создание туристического кластера «Байкальское созвездие». Проект призван объединить все туристские ресурсы западного побережья озера.
Документы по проекту областное правительство намерено направить в ведомство до конца 2016 года.
«Мы дорабатываем повторную заявку в Ростуризм по «Байкальскому созвездию» с учетом пожеланий правительственной комиссии, рекомендовавшей проранжировать проекты по степени готовности, запланировав более ранний ввод тех объектов инфраструктуры, где имеется наибольшая готовность», — заявила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Как сообщает ИА IrkutskMedia, ранее проект создания в Приангарье туркластера не вошел в федеральную целевую программу из-за сокращения в 2016 году объемов его финансирования на 80%. Предыдущая заявка на включение в госпрограмму была подана регионом в 2015 году.
Ранее «Известия» писали, что в Иркутской области построят современный туристический центр мирового уровня. Российская компания «Гранд Байкал» и китайская «Чжунцзинсинь» подписали меморандум о сотрудничестве в Пекине.
Туристический центр могут возвести на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске. Согласно проекту, предполагается строительство не только объектов для туриндустрии, но и создание сопутствующей транспортной и логистической инфраструктуры в районах Байкала. Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет порядка $11 млрд.
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