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Песков: наши люди масштабнее интернета

В Кремле прокомментировали информацию о том, что в предстоящей предвыборной кампании в борьбе за пост президента России большее внимание будет уделяться работе с электоратом через интернет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что интернет является достаточно важным сегментом во время проведения избирательных кампаний, но он не охватывает всего масштаба страны.

Таким образом, он прокомментировал информацию СМИ о том, что в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами 2018 года в России планируется сделать упор на работу с электоратом в интернете и соцсетях.

«Естественно, интернету будет уделяться должное внимание, но наша страна и, скажем так, наши люди, они более масштабные, чем интернет», — отметил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что пока не решил, примет ли участие в выборах-2018. Он отметил, что будущий российский лидер должен быть достаточно молодым человеком, но в то же время достаточно зрелым.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Песков: наши люди масштабнее интернета

В Кремле прокомментировали информацию о том, что в предстоящей предвыборной кампании в борьбе за пост президента России большее внимание будет уделяться работе с электоратом через интернет

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